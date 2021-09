Kopřivová je další ženou, která šla s kůží na trh. V plavkách v Chorvatsku ukázala tři měsíce po porodu špíčky na břiše

Veronika Kopřivová Foto: Archiv V. Kopřivové

Na dovolené v Chorvatsku, kterou tráví se svým partnerem Mirkem Dubovickým a dcerkou Ellou, se chytla za špíčky na břiše a ukázala je v celé kráse. Jak sama říká, vše chce čas. "Nemůžu na to tlačit, jsou to jen tři měsíce, co se malá narodila, a to tělo musí začít samo. Ale trošku už tomu pomáhám. Po šestinedělí jsem začala lehce cvičit. Ale jídlo omezovat nechci, protože kojím, tak chci, aby měla malá plnohodnotnou baštu," řekla Super.cz.

"Los pupkos," napsala k snímku, který vyfotil její partner Mirek, Veronika. Zdůraznila, že ho požádala, aby jí vyfotil nějakou sexy hezkou fotku. Na výsledek se podívejte v naší galerii. ■