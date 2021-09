Česká Julia Roberts Hana Vagnerová v roli modelky. Ze zrzky je blondýnka, která boduje před objektivem

Hana Vagnerová Super.cz

"Agentka si mě našla na filmovém festivalu. Já jí řekla, že neumím italsky, že to je nesmysl, a ona mi celkem ostře řekla, že se naučím," řekla Super.cz se smíchem Hanka. A měla pravdu. Loni v únoru odletěla do školy do Itálie a ve studiu pokračovala.

"Než byla první karanténa, tak jsem studovala v Itálii pět týdnů ve škole, když to zavřeli, tak jsem studovala online. Tam jsem udělala výraznější pokrok. A teď v létě jsem zase byla ve škole na Sicílii," prozrazuje Vagnerová.

"Řekla jsem si, že bych byla hloupá, kdybych to nevyzkoušela. Italština se mi hrozně líbí, mám tam velkou spoustu kamarádů a skvělou agentku k tomu," vysvětlila Vagnerová na přestavení nové módní kolekce, které se stala tváří.

"Prý se jim líbila moje povaha, mé cestování, navíc mám sportovní styl. Nejsem holka ve voláncích a na vysokých podpatcích. Mají sportovní styl, který povyšují na eleganci a to mě perfektně vystihuje," dodala česká Julia Roberts. ■