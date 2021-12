Bouračka kvůli natáčení klipu Bendiga. Tomi z Like House způsobil stotisícovou škodu

Jan Bendig a Frankye B v klipu Señorita.

Tomi si při odjezdu bohužel nedal pozor při couvání a autem zapůjčeným pro natáčení naboural do právě projíždějícího vozidla. Vypůjčené auto vyvázlo jen se škrábanci na karoserii, projíždějícímu automobilu způsobil škodu odhadovanou na 100 tisíc korun.

Mladík se při nárazu tak lekl, že když se šel podívat, jestli je posádka nabouraného vozu v pořádku, zapomněl auto zabrzdit, a to málem najelo do projíždějícího autobusu. Jen tak tak ho ubrzdil a nedošlo k další nehodě.

„Když mi volal Tomi, co se to stalo, myslel jsem si, že je to nějaký prank, neřešil jsem to a natáčel dál. Až když začal obvolávat další lidi z Like House, kteří byli na natáčení, měl jsem celkem strach, co se mu stalo. Nakonec se ukázalo, že to byla nebyla sranda, ale skutečnost. Čert vem auto, ale jsem rád, že se jemu ani Ladušce, která mu dělala doprovod, nic nestalo,“ nechal se slyšet Bendig.

„Já jsem naštěstí nestihla do auta nastoupit, ale tu srážku jsem viděla hned vedle sebe. Moc mě pobavila reakce posádky z nabouraného auta. Vystoupili, a když nás s Tomim uviděli, zasmáli se a řekli ’No jo...Like House’. Jedno vím, s Tomim už nikdy do auta nesednu,“ dodala Laduška. ■