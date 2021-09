Našli jsme podlahu, které neublíží pes, děti, ani nábytek Foto: V-Podlahy.cz

Dřevěné podlahy jsou sice krásné, jenže většinou stačí, aby se po nich párkrát proběhl pes, nebo jste jen kousek přesunuli nábytek a na podlaze zůstanou nevratné stopy. Chce to něco stejně hezkého, ale odolnějšího. Na český trh přichází přelomová novinka.

Podlahu ve svém bytě nebo domě měníte jen párkrát za život. Pokud si ale vyberete správně, bude vám skvěle sloužit až do konce života. Protože možností je mnoho, je dobré se v nich nejprve trochu zorientovat a zjistit výhody a nevýhody jednotlivých povrchů.

Sestavili jsme proto přehled oblíbených druhů podlah, abyste si mohli snadno vybrat tu pravou.

Dřevo

Přírodní materiál se určitě líbí úplně všem. Jenže dřevěná podlaha potřebuje spíše menší zatížení a ohleduplné zacházení, aby vám vydržela sloužit opravdu dlouho. Pokud tedy nejste ochotni věřit, že patina vytvořená oděrkami nebo vlhkostí je žádoucí, raději se poohlédněte jinde.

Dlažba

Pokud máte podlahové vytápění, bude ideální. Její údržba je dokonale snadná a leccos vydrží. Bez vytápění však počítejte s tím, že dlažba studí, což v bytech nebývá úplně příjemné. Navíc je velmi složité podlahu vyměnit, jednoduše se musí vybourat, což s sebou přináší hluk a mnoho odpadu a prachu.

Korek

Pokud chcete měkoučkou podlahu příjemnou na dotek, korek vás nadchne. Právě pro jeho měkkost ale není nejvhodnější pro velké zatížení.

Laminát

Tyto podlahy jsou oblíbené pro rychlou pokládku a snadnou údržbu. Cenová hladina je však závislá na kvalitě – důležitá je hustota lisování prostřední části lamely plovoucí podlahy. Ta totiž mimo jiné zaručuje i odolnost vůči vlhkosti, stabilitu a sílu zámkového spoje, a tím i stabilitu celé podlahy. Laminát už ale není úplně nejmodernější materiál, a tak ho pomalu nahrazuje rigidní vinyl.

Rigidní vinyl

Zřejmě nejmodernější varianta, rigidní vinylová podlaha, konečně dorazila i na český trh. Seženete ji u expertů v oboru, firmy V-PODLAHY. Čím vyniká? Má opravdu odolnou nášlapnou vrstvu a pyšní se pevným jádrem. Tlumí tak veškeré zvuky, poradí si s nárazy, je také dokonale odolná například proti psím drápkům, dětským hrám nebo třeba otlakům od kolečkové židle. Vydrží vám zkrátka navěky a navíc v reprezentativním stavu.

Rigidní vinylová podlaha se snadno pokládá, není nutné pořizovat zlášť podložku, vyrovná nerovnosti podkladu a určitě většina ocení, že nevrže. Snadno se také uklízí, je vhodná i pro podlahové vytápění, je rozměrově stálá a seženete ji v mnoha krásných přírodních dekorech.

Rigidní vinyl dodá jiskru každému interiéru

FOTO: V-Podlahy.cz

Jaké jsou další přednosti rigidních vinylových podlah?

Ačkoli jsou rigidní vinylové podlahy na trhu již nějakou dobu, do povědomí zákazníků se zapsaly až v poslední době. To je způsobeno jednak růstem cen ostatních druhů podlahovin a jednak zvyšujícími se požadavky na kvalitu a odolnost podlahy. Zejména v oblasti odolnosti rigidní podlahy na plné čáře porážejí laminátové. Technologie výroby u podlah s označením rigid vinyl, spojuje to nejlepší z vlastností vinylových podlah, laminátových podlah a kamenné dlažby.

Rigidní vinyl vypadá dobře i v ložnici

FOTO: V-Podlahy.cz

Rigidní vinylové podlahy můžete položit v celém bytě či domě. Hodí se i do vstupní haly či jiných často používaných místností. Snadná údržba a vysoká odolnost vůči vlhkosti pak dovolují použití této podlahy v kuchyni nebo koupelně. ■