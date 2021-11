Projevila se jako profík. Vagnerová se musela naučit text v rekordním čase, aby odrecitovala milostné verše s pohledným kolegou

Vagnerová poprvé moderovala a byla roztomilá. Super.cz

Je etablovanou herečkou. Vůbec poprvé si ale Hana Vagnerová (38) vyzkoušela roli moderátorky. Sympatická mladá umělkyně moderovala česko-slovenské finále Schwarzkopf Elite Model Look pro rok 2021 po boku Vladimíra Polívky (32). „Naštěstí jsem se mohla o Vláďu Polívku opřít fyzicky i psychicky,“ řekla nám na závěrečném večírku herečka.

Na nablýskané scéně ve Španělském sále Pražského hradu se snažila kráska působit autenticky a zůstat svá. „Aby byl člověk ostřílený moderátor, tak musí mít strašnou dávku zkušeností. To první, co jsme tedy mohli dělat, bylo využít našich hereckých zkušeností,“ vysvětlila svůj postoj Hanka, která s Vladimírem zahájila galavečer recitací básně Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala.

I když hereckou etudu Vagnerová suverénně zvládla, předcházela všemu příprava v rekordním čase. „S Vláďou jsme na to přišli v sobotu večer. Musela jsem se naučit čtyři strany textu. Zvládla jsem to. Byla to výzva,“ culila se Hana Vagnerová. ■