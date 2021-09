Kariéra v cizině se kvůli covidu dostala na bod mrazu, teď krásná česká herečka zase balí kufry

Hana Vagnerová Super.cz

V době pandemie byla jednu chvíli zcela bez pracovních příležitostí. Hana Vagnerová (38) místo toho například pomáhala roznášet seniorům jídlo a nákupy. Nyní se pracovní situace v Česku začíná vracet do původních kolejí, na práci v zahraničí ale herečka zatím ještě čeká.

„Pokud všechno půjde dobře, tak na podzim bych měla být v Itálii a doufám, že po Novém roce se budu moct vrátit do Ameriky,“ věří Hanka.

Na večírku, který se konal po finále Schwarzkopf Elite Model Look, jsme se jí ptali, jestli za tak dlouhou dobu nezapomněla mluvit anglicky. „Možná to bude hrozná ostuda, ale co se dá dělat,“ mávla rukou Hanka.

Vagnerová by se chtěla za velkou louži dostat v první čtvrtině příštího roku, kdy mají herci největší šance se prosadit. „V únoru a březnu se totiž obsazuje nejvíc pilotních dílů. Je dobré tam být, snad dostanu víza,“ věří herečka, která v Americe opět spojí síly s úspěšnou režisérkou a svou kamarádkou Evou Doležalovou. „Tímto jí vzkazuji, že u ní budu bydlet,“ smála se Vagnerová. ■