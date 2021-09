O této francouzské hvězdě ještě hodně uslyšíme. Majitel velkého hlasu nezanikl mezi krásnými modelkami

Adam Naas exkluzivně pro Super.cz Super.cz

„Moc mě těší. Ve skutečnosti jsem v Praze už počtvrté. Cítím se tady už jako doma. Byl jsem tu mnohokrát,“ řekl Super.cz zpěvák svou plynulou angličtinou.

Umělec, který působí na pomezí soulu a elektroniky, vystoupil již na světovém finále v Paříži, kde si ho vyhlédli čeští zástupci prestižní modelingové soutěže a pozvali ho do Prahy. „Měl jsem vystoupení v Paříži na finále Elite Model Look a byla to skvělá zkušenost. Moc jsme si to užili a já jsem vděčný, že mě znovu oslovili, abych byl součástí tohoto projektu. Bude to velice decentní, jen já s pianem,“ řekl Adam.

Majitel velkého hlasu a nepříliš vysokého vzrůstu na scéně mezi dvaceti finalisty a finalistkami rozhodně nezapadl. Sám si ale z výškového rozdílu dělal legraci. „Můj život už je i tak hodně těžký. A je to mnohem lepší, když jsou kolem mě lidé vysocí metr osmdesát. Na zkoušce se kolem mě procházeli modelové a modelky, kteří jsou opravdu velmi vysocí a já se cítil jako skřítek obklopený skutečnými lidmi. Byl to skvělý pocit. Moc se mi to líbilo,“ řekl v našem video rozhovoru Adam Naas, o kterém jistě ještě hodně uslyšíme. ■