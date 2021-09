Kila nabraná v době covidu už jsou pryč: Mirek Šimůnek prožívá šťastné období a vrací se do formy

Mirek Šimůnek Super.cz

„Musel jsem se vracet do formy a horko těžko. Musel jsem čekat, až otevřou fitka, v té době jsem byl v léčebně a léčil jsem se. Cvičil jsem doma nebo venku na nářadích. Teď už cvičím skoro každý den, je to hodně náročné, ale cítím se po tom skvěle. Chodím rád do posilovny, tam se nabiji, a o to líp se mi pak pracuje,“ svěřil se Super.cz herec a moderátor na křtu nového alba rockové skupiny Melodica.

Po pauze se vrátil nejen k moderování, zpět už je i na jevišti. Za sebou má premiéru na prknech Strašnického divadla s hrou Boing Boing nebo Tři letušky z Paříže. „Náš soubor se obměnil a jsou noví herci a máme nové kostýmy, které jsou na míru. Ale zkusil jsem si kostým před covidem a pochopitelně, hádejte, jak to dopadlo, nešlo to ani zapnout,“ svěřil se se smíchem Mirek, který je nyní nadmíru šťastný. S přítelkyní Alicí stihli během léta dovolenou v zahraničí a na příští rok plánují svatbu. ■