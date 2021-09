Jak správně vybrat oblečení a boty přes internet a vyhnout se vrácení Foto: Shutterstock.com

Dlouho zavřené obchody během pandemie nás naučily nakupovat on-line úplně všechno. Zjistili jsme, jak je to rychlé, pohodlné, a že na internetu je často větší výběr než v kamenných obchodech.

Spousta z nás ale také skončila s hromadou oblečení, které nám tak úplně nepadne. Jak příště vybrat tak, že budete stoprocentně spokojení? Ideální je samozřejmě zvolit důvěryhodný e-shop nebo marketplace platformu. Marketplace platformou označujeme online portály, prostřednictvím kterých mohou různí prodejci nabízet své produkty. V čem tedy tkví podstata tohoto digitálního tržiště? Zjednodušeně můžeme říct, že marketplace slouží jako jedna velká výkladní skříň, která nám dává nahlédnout do široké škály zboží z různých obchodů od různých prodejců.

Změřte se

Při nakupování on-line určitě nestačí znát svou obvyklou konfekční velikost, naopak je dobré se před nákupem důkladně přeměřit, a to v oblastech přes prsa (v místě s největším objemem), v pase (v místě pupíku), přes boky (v nejširším místě). Pokud je to nutné, změřte si také délku rukávů (od ramenního kloubu až po zápěstí) a délku nohavic (od rozkroku až po paty).

Platí to nejen u značek, které jste doposud nezkoušeli, ale i u těch, které dobře znáte. Každý kousek oblečení může mít trochu jiný střih, a tak tady opravdu platí pravidlo „dvakrát měř, jednou kupuj“. Solidní online obchod poznáte i podle toho, že má u nabízených produktů přesnou tabulku velikostí, díky které se budete bez problémů orientovat. Například marketplace platforma Postovnezdarma.cz, na které najdete přes 200 000 produktů, podrobné velikostní tabulky u všech produktů má.

Prostudujte si i recenze

Kromě tabulek velikostí najdete na marketplace platformě Postovnezdarma.cz také recenze zákazníků. Ty se vyplatí pročíst, mohou být velmi nápomocné. Je také dobré po vlastním nákupu doplnit i svůj názor. Ocení to mnoho nakupujících, kteří se tak dozvědí i další podrobnosti o zboží.

Před koupí se snažte o produktu zjistit co nejvíc informací

FOTO: Shutterstock.com

Promyslete outfity předem

Někdy není největším problémem najít správnou velikost, ale spíš to, že úplně neodhadneme, jak nám budou dané šaty či blůza slušet, nebo zda je máme s čím zkombinovat nebo k nim máme ty správné doplňky. Je proto dobré si vybrané zboží důkladně prohlédnout i na fotkách na modelce. Existují také aplikace, kde si na svou fotografii můžete zkoušet přikládat obrázky různých kousků oblečení pro lepší představu, zda by vám to či ono mohlo slušet nebo jak a s čím dané oblečení či doplněk kombinovat.

Jak nakupovat boty

I v případě nákupu bot si nohu dobře přeměřte. Zkuste si stoupnout na papír a těsně ke stěně. Na papíře pak vyznačíte místo, kde noha končí. Pak už jen stačí změřit vzdálenost od zdi až k onomu místu na papíře. Je rozdíl, pokud si pořizujete pantofle nebo zimní boty. Platí, že různé typy bot také různě sedí. Sandály by neměly kopírovat velikost nohy, ale lehce ji přesahovat, aby chodidlo během chůze z boty nikde nevyčuhovalo. U zimních bot je potřeba počítat s hrubší ponožkou, baleríny či lodičky by naopak měly na noze sedět naprosto přesně, aby během chůze nedocházelo k odírání. Důvěryhodný e-shop a marketplace platforma uvádí i další informace, jako je výška podrážky či podpatku, hmotnost bot či materiál, ze kterého jsou vyrobené.

U solidních e-shopů by neměl být problém s případným vrácením či výměnou zboží

FOTO: Shutterstock.com

Zkontrolujte podmínky vrácení

Přestože jste dodrželi všechny výše zmíněné body a snížili tak riziko neúspěšného nákupu na minimum, někdy se stane, že vám kalhoty úplně nelichotí, nebo boty někde tlačí. Pro tento případ si ještě před finálním odkliknutím zkontrolujte podmínky vrácení. Například marketplace platforma Postovnezdarma.cz garantuje 30 dní na vrácení zboží a v případě potíží se o vás postará vyškolená zákaznická podpora, případně můžete uplatnit 100% garanci vrácení peněz. ■