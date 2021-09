Slavná herečka (42) rozžhavila filmový festival v rudé róbě: Vnady jí zakrývala jen krajka

Kate Hudson Profimedia.cz

Blondýnka vynesla róbu s rolákem, ve kterém rafinovaně odhalila dekolt. Poprsí zakryla krajka, která se prolínala do tylových rukávů a dlouhé sukně. Herečka v Itálii představila svůj nový film Mona Lisa and the Blood Moon od režisérky Any Lily Amirpour, kde si zahrála jednu z hlavních rolí.

Hudson je trojnásobnou maminkou. S muzikantem Chrisem Robinsonem má syna Rydera, se zpěvákem kapely Muse Matthewem Bellamym má syna Binghama a se současným partnerem Dannym Fujikawou se jim v 2018 narodila dcerka Rani.

Za to, že se na hereččině postavě porody nijak výrazně nepodepsaly, může fakt, že je na svůj vzhled vcelku přísná a už půl roku po narození dcery byla na stejné váze jako před těhotenstvím. Od svých devatenácti let má svou osobní trenérku, a když necvičí s ní, dopřeje si alespoň pilates, jógu nebo plavání. ■