Chodila na swingers párty a chce sex na Petřínské rozhledně. Náruživá Diana se rozjela hned na prvním rande

Zdeněk Pohlreich (64) se nestačil divit. Do jeho restaurace se v rámci seznamovací show První večeře přišel seznámit zdánlivě nesourodý pár. Karla Vocáska, který působil tak trošku zakřiknutým dojmem, šokovala jeho potenciální partnerka Diana Petrlíková.

Usměvavá kosmetička totiž nepatří k žádným stydlivkám a hned na prvním rande začala rozebírat sex, což Karla viditelně zaskočilo.

„Mám to ráda na veřejnosti, takže můj budoucí partner by neměl být žádný impotent ani stydlín. Teď mám cíl, že bych si to chtěla rozdat na Petřínské věži s výhledem na Prahu,“ šokovala Karla Diana, která ale zároveň hledá vážný vztah.

„Chtěla bych už společné bydlení a časem aspoň tři děti. Zkrátka takový rodinný vztah, než jen rande a vídání se,“ odkryla své představy. Svému potenciálnímu partnerovi Karlu Vocáskovi u stolu také prozradila, že v minulosti chtěla poznat všechny možné rozkoše.

„Když jsem byla mladší, tak jsem ráda chodila i na swingers. A nejzajímavější místo, kde jsem měla sex? Asi ve vlaku,“ smála se.

Otázkou je, zda je zrovna Karel pro ni ten pravý. Když se ho totiž zeptala, jaká je jeho nejlepší sexuální zkušenost, odpověď pro ni, zdálo se, nebyla moc uspokojivá. „S večeří, pohoda, klid, žádnej spěch,“ odpověděl bezelstně Karel. Na reakci Diany se podívejte ve videu. ■