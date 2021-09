Matěj Ruppert se pochlubil roztomilými dcerami. Plánuje další přírůstek?

Matěj Ruppert Michaela Feuereislová

V současné době zpěvák skupiny Monkey Business psa nemá, ale do budoucna to hodlá změnit. „Měli jsme bulteriéra Tobiáše, bohužel nás opustil. S manželkou jsme samozřejmě uvažovali o dalším, se dvěma malými dětmi by to ale zrovna teď byla přílišná zátěž,“ svěřil se zpěvák s tím, že ale mají občas alespoň čtyřnohého mazlíčka na hlídání.

„Když je nám smutno po psí společnosti, máme v rodině buldočí slečnu Chainey, kterou občas hlídáme,“ vysvětlil zpěvák na pátém ročníku charitativní akce na podporu psích útulků. Obě zpěvákovy dcerky už jsou velké slečny, na akci přišly stejně oblečené. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než rodiče přemluví k pořízení domácího mazlíčka. ■