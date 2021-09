Na žádost o ruku by Šlégrová kývla znovu: Miss s nejbujnějším dekoltem oslavila s manželem jedenácté výročí

Lucie a Jiří Šlégrovi

Jedenáct spokojených let za sebou už mají Lucie (39) a Jiří (50) Šlégrovi. Manželé aktuálně slaví výročí vztahu, který započal v roce 2010. O pět let později se nejvnadnější česká miss vdávala a jak sama tvrdí, na žádost o ruku by kývla i dnes.