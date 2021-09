Koncertovat zvládá i s čtyřměsíčním miminkem: Emma Smetana se pochlubila rozkošnou dcerou

Emma Smetana s rodinou Super.cz

„Jsem teď nejvíc v klidu za celý svůj život a musím říct, že je to moc příjemné. Vydala jsem nový singl Night Races, máme sérii koncertů po celé republice, což není tak časově nenáročné a moderuji podcast. Dělám sérii rozhovorů a moderátorskou profesi rozhodně neopouštím. Mám to pestré, ale mám plnou svobodu,“ svěřila se Super.cz Emma.

Po letech se nyní vrací i na filmové plátno. Objeví se totiž v nové romantické roli Jedině Tereza, kde si zahrála televizní moderátorku. O návratu na obrazovky však neuvažuje. „Tahle volná noha je něco, co si budu chtít zachovat,“ řekla nám zpěvačka, která se na tiskové konferenci k novému snímku objevila také s partnerem a muzikantem Jordanem Hajem a malou Ariel.

Tu bere Emma všude s sebou a zvládá s rodiči objíždět i koncerty. „Arielka má stejně jako mívala Lennonka odhlučňovací sluchátka, díky kterým nepácháme žádný zločin na jejím sluchu a na všech koncertech s námi je, protože musí být u zdroje obživy,“ prozradila Emma. Zatímco starší dcerka je podobou celá ona, mladší holčička, kterou se pár pochlubil, je zase po partnerovi.

„Lennonka je můj klon, děláme si srandu, že jsem si ji udělala sama se sebou. Arielka vypadá dost jako její tatínek, tak si myslím, že je to spravedlivě rozdělené. U Lennonky se kloubí to nejlepší z obou z nás, ale i to nejhorší. A u Arielky je brzo na to to analyzovat, ale je to šťastná povaha a dobráček,“ dodala dvojnásobná maminka. ■