Nevyšlo jim to. Penny z Teorie velkého třesku se rozvádí se synem miliardáře

„I přes naši hlubokou lásku a vzájemný respekt jsme si uvědomili, že se naše společné cesty rozcházejí a jdou každá jiným směrem. Oba jsme naši lásku sdíleli veřejně, a tak, ač bychom si náš rozchod raději nechali sami pro sebe, chtěli jsme být ke všem vstřícní. Není mezi námi žádný hněv ani nepřátelství, právě naopak,“ stojí v prohlášení.

Kaley začala s Karlem randit na sklonku roku 2016 a v červnu 2018 se vzali. Od té doby se o jejich rozchodu mluvilo několikrát. Kvůli hereččině časové vytíženosti dokonce dlouhou dobu žili odděleně.

Zatímco Kaley natáčela a produkovala v New Yorku seriál The Flight Attendant, její manžel žil v Kalifornii. Cuoco ale fanoušky ujišťovala, že jim takové manželství vyhovuje. „Funguje to skvěle. Milujeme to, nevím, proč s tím lidé tolik nadělají,“ sdělila v pořadu The View. Nakonec jim ale manželství přeci jen fungovat přestalo a pár se rozvádí. ■