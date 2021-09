Rok od smrti manžela zveřejnila Olga Menzelová dojemné fotky: Láska nikdy neumírá, vzkazuje

Olga Menzelová vzpomínala na zesnulého muže. Herminapress

Na lásku svého života stále a často vzpomíná. „Když jsme se jeden druhému kamkoliv vzdálili, vždycky jsme počítali dny, jak dlouho se neuvidíme…. A já stále počítám. Jen tentokrát je to strašně dlouhý… dnes je to 364 dní,“ okomentovala krásná produkční momentky s manželem.

Na jedné roztomilé fotce svého muže drží v náručí. „Jaký to byl vlastně bezstarostný život, kdy všechno se zdálo být nesmrtelné a navěky. Ale teď to je jiné. Mnohem těžší. Tahle zkušenost…. Moje první. A rovnou jsi to byl ty, Jiřinko. V objetí až do samého konce. V dobrém i ve zlém. Stále jsme si byli oporou. Jednou jsi držel ty mě, pak já zase tebe,“ dodala Olga.

Oscarový režisér byl po těžkém zánětu meningitidy upoutaný na lůžko. Osudný se mu nakonec stal covidový zápal plic. „Ty dva roky beru jako dárek pro mě, abych si zvykla na to, co jednou přijde, a co jsem si neuměla představit, jak to bude těžké bez Jirky. Mně před tím nikdo neodešel a ta fyzická nepřítomnost je něco, na co se nedá připravit,“ promluvila o pocitech po loňské smrti manžela Olga Menzelová. ■