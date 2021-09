První pár z nové řady Svatby na první pohled. Romaně a Jaroslavovi věští experti vášnivý sexuální vztah!

Romana je prý žena více tváří... Foto: TV Nova

Populární show Svatba na první pohled se vrací na televizní obrazovky. Z bezmála dvou tisícovek účastníků vybral tým expertů opět páry, která se poprvé setkají až v den své svatby. Po ní zažijí třicet dní společného života, jeho vzestupy i pády, romantiku i krize, to vše za přítomnosti televizních kamer a expertů, kteří s nimi budou i nadále pracovat a pomáhat jim poprat se se situacemi, na které nejsou připraveni.

Nova nyní představila první pár, který díky vědě stane před oltářem. Je jím šestatřicetiletý programátor Jaroslav a sedmadvacetiletá Romana, jež pracuje jako operátorka. Ti dva na sebe okamžitě zareagují už při testech atraktivity, když spatří fotku toho druhého. Naplní se jejich očekávání, s jakým do tohoto projektu jdou?

„Chci najít nějakou spřízněnou duši, se kterou bych žil a byl si s ní navzájem oporou,“ má jasno Jarda, jenž si dovede užívat života, ale kvůli nehodě přehodnotil své priority. „Doufám, že mi experti najdou životního partnera,“ přeje si i Romana.

Experti věří, že si Romana a Jarda sednou. „Kromě vizuální atraktivity existuje i biologická atraktivita, která je podvědomá, nemůžeme ji nijak procítit, stane se, aniž bychom to věděli. Myslím si, že tito dva by mohli splynout i vášnivým sexuálním vztahem, jen co se spatří,“ hodnotí nový pár RNDr. Jaroslava Babková, PhD., expertka na DNA.

Za pravdu jí dává i psychoterapeutka a koučka Mgr. Šárka Vávrová: „Romana je tak trošku sexuální dračice, je to žena, která má více tváří,“ míní, Zda se do sebe nový pár zamiluje, ukáží nové díly druhé řady Svatby na první pohled, které odstartují v sobotu 11. září. ■