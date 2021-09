Slova vděku Slováčkové nepatřila rodičům, ale bratrovi: Přátelé vám oholí hlavu, když je o to poprosíte

Anička veřejně poděkovala bratrovi. Herminapress

„Tyhle dvě fotky s bráchou jsem vybrala ilustračně kvůli tomu, že je od sebe dělí necelé dva roky. A stejně vedle sebe pořád stojíme - v dobrém i zlém. Stejně jako dalších pár přátel kolem mě. Opravdoví přátelé vás nikdy nenechají na holičkách,“ komentovala snímky s bratrem Anička a dále uvedla: „Pravdou je, že se můžete sem tam hádat, můžete se déle nevidět, ale když dojde na lámání chleba - budou tu pro vás a vy pro ně. Mít kolem sebe takové lidi je podle mě životně důležité.“

Boj s rakovinou prsu byl velmi těžký a zpěvačka je vděčná bratrovi, že jí v mnohém pomohl. „Přátelé vás obejmou, když brečíte. Přátelé vám oholí hlavu, když je o to poprosíte, protože to sami nedokážete, a oni spolknou slzy a budou pro vás silní. Přátelství si musíte hýčkat a starat se o něj jako o kytičku. A když si přijdete z jakéhokoliv důvodu osamělý a cítíte, že se tak cítit nechcete, tak nečekejte na to, až všem telepaticky dojde, že se tak cítíte, protože si vzájemně nedokážeme na dálku číst myšlenky. Ale věřte, že pokud máte přátele, kterým na vás záleží, rádi si s vámi třeba jen popovídají po telefonu nebo vás uvidí. Nebuďte na všechno sami,“ radila na Instagramu Anna Julie Slováčková. ■