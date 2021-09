Pavel Liška promluvil: První rozhovor po oznámení rozchodu s Bárou Polákovou

Pavel Liška Super.cz

Herec Pavel Liška (49) není, co se týče rozhovorů do médií, právě vstřícný. Potkali jsme ho ale dobře naladěného v době, kdy přišel podpořit dokument o českém cestovateli Miloslavu Stiglovi režiséra Steva Lichtaga. Samozřejmě jsme začali rozhovorem o cestování, ale ani otázky k rozchodu s jeho expartnerkou Bárou Polákovou (37)nechyběly.

"Mám rád pana Stingla, je takový můj vzor, a samozřejmě i Steva Lichtaga. A pan Stingl je náš nejpřekládanější autor, možná i víc než Milan Kundera," řekl Super.cz Pavel. "Nečetl jsem všechno, jenom část, ale právě teď chystáme na jeho počest cestu na Papuu Novou Guineu, kterou už dva roky vzhledem k okolnostem odkládáme," vyprávěl s tím, že kdyby nepřišel covid, byli by s kamarádem Janem Révaiem už dvakrát zpátky.

Jeho cestovatelská vášeň ho svým způsobem stála právě i partnerský vztah s Bárou Polákovou, s níž má dvě dcery. "Podle toho, komu jsem říkal, jak dlouho budu pryč, tak jsem volil dva a půl měsíce, což tak dlouho nevyznělo, nebo čtvrt roku," přiznal herec, který na tak dlouho vyrazil na cestu po narození druhé dcery Riky.

"Právě proto jsem měl ty dvě varianty, na jak dlouho jedeme. Dva a půl měsíce jsem říkal Báře. Ale všechny ženy byly smutné, že jsme dlouho pryč," mínil Liška, který je také rád, že se s partnerkou dokázali rozejít v dobrém a mají dobré vztahy. "Ale i to je velká práce a důležité je, že to dobře dopadlo, oba jsme šťastní a máme krásné holčičky a dáváme to. I ta cesta je obrovská alchymie, vyřešit ty partnerské vztahy," uzavřel. ■