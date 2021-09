Jeden z nejznámějších filmových maskérů u nás je Afghánec! Denně si volá s rodinou, má o ni velký strach

Sasha Isar Foto: Archiv S. Isara

"Rodiče už bohužel nemám. Mám tam sourozence, příbuzné, jsem s nimi v kontaktu skoro každý den. Samozřejmě mám velký strach," řekl Super.cz Sasha Isar. "Vím, že někteří moji bratranci pracovali pro zahraniční jednotky, tak ti se dostali do letadel a odletěli do bezpečí," prozradil.

Má Sasha informace, jak to po převzetí moci Tálibánem v Afghánistánu opravdu vypadá? "Zatím, co se týče hlavního města, volnost ženy stále trošku mají. Zahalené být zatím nemusí. Ale nikdo neví, jak to bude dál. Pracovat ale nyní nesmí. Mám kamarádky, které byly advokátky, doktorky a ty už nesmí chodit do práce. V jiných provinciích je to horší. Žena bez doprovodu nesmí do města," uvedl Sasha.

"Mám známou aktivistku v Kábulu, která dělá demonstrace na podporu žen. I za cenu, že přijde o život. Snaží se upozornit zahraničí na situaci," dodává.

Isar se za rodinou chystal v srpnu. "Byl jsem tam naposledy před pandemií a chtěl jsem letět před měsícem. Bratr mi volal, že už to není bezpečné," dodal vizážista, který se věnuje filmovému make-upu. Pracoval jako hlavní maskér filmů Jan Žižka, Shadowplay, Tady hlídáme my nebo Transatlantic. ■