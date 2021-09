Roztomilá Kačenka z filmu Tady hlídám já už je dospělá: Vyrostla z ní krásná slečna, která jde z role do role

Veronika Divišová Super.cz

První roli dostala už v pěti letech v seriálu Cukrárna. Od té doby jde z role do role. Diváky zaujala jako roztomilá majitelka jezevčíka Kačenka ve filmu Tady hlídám já. V jeho pokračování Tady hlídáme my už Veroniku Divišovou uvidíme jako dospělou. Jako teenagerka ztvárnila roli dcery Ani Geislerové (45) v televizní sérii Božena. V květnu bylo mladé herečce osmnáct.

Natáčeních má za sebou víc než o generace starší herečky. Vypadá to, jako by mezi tím nestihla ani chodit do školy. "To stále chodím, nastupuju do čtvrtého ročníku na konzervatoři a čeká mě maturita. Ale bylo to náročné. Vedle natáčení jsem hrála i divadlo, neměla jsem žádný individuální studijní plán ani na základní škole, takže jsem třeba přišla z práce v půl dvanácté domů a musela se učit na testy, které jsem dělala třeba i dva za hodinu, abych dohnala ostatní. Nikdo se se mnou nemazlil," popsala Super.cz drsný život dětské hvězdy.

Ničeho ale nelituje. "Mě to velice baví a kdo mě zná, může opravdu vědět, že když mě něco nebaví, nedělám to. Tohle všechno bylo opravdu z mojí iniciativy, i maminka říkala, jestli toho na mě není moc. Herectví miluju, nikdy bych se ho nevzdala a udělala bych pro to úplně všechno. Ale těším se, až budu mít po škole a budu moct řešit jenom práci," přiznala.

Nejnověji Veroniku uvidíme ve filmu Město, který bude mít premiéru na Filmovém festivalu pro děti a mládež, který proběhne ve Zlíně a mladá herečka je tam s polu s filmovým kolegou Oskarem Hesem pozvána jako zástupce mladých talentů - Young Stars.

"Hraju tam mladou feťačku, která byla znásilněná a je těhotná. Bylo to šíleně náročné natáčení, přesto báječné. Nikdy jsem nebyla těhotná, ani jsem nerodila, tak bylo těžké postavu zahrát. Je to film i pro děti, aby viděly, jaké to je brát drogy, a jak mohou dopadnout," uzavřela. ■