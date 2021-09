O ruku bude žádat už podruhé: Se svatbou s matkou své dcery David Kraus počítá, ale ještě ji odkládá

David Kraus Super.cz

"Měl jsem sen něco dělat s bratry Cabany, který se mi tímhle plní," svěřil David. Šimon Caban představení režíruje, spolupracuje na něm i jeho bratr Michal. "Je tady i plno mladých, talentovaných a neokoukaných lidí," dodal.

Davida uvidíme v roli vypravěče, na rozdíl od ostatních účinkujících nemá ani vyloženě devadesátkový kostým. "Cítím se trochu jako letenský hipster. Na jevišti jsem furt, ale to důležité dělají postavy okolo mě. Text jsem měl dost času se naučit díky covidu, škoda, že ještě není covid na choreografie," zažertoval.

Kromě Kouře, který se bude hrát v Divadle Na Fidlovačce od 15. září, plánuje David nové písničky a také koncerty. "Podzim bude asi klidnější, snad ne tolik jako minulý rok. Ale těším se na ten klid, protože vzhledem k tomu, jak se všichni podzimu bojí, je toho teď tak strašně moc a já covidem zlenivěl, takže se zase těším na covidový odpočinek," svěřil Super.cz.

Víc času chce mít hlavně na rodinu, přítelkyni Sáru a dceru Ester. "Dcera už mě bere spíš jako takového vrátného než tatínka," krčil rameny. Nás zajímalo, protože jsme se na to ještě nezeptali, zda plánuje se svojí přítelkyní svatbu. Prý ano. "Určitě, ale až to bude možné bez respirátorů a roušek. My tím oslavíme, že nastala nová doba anebo se zase vrátila ta stará," odkládá zpěvák tento životní krok. Svoji přítelkyni ještě ani nepožádal o ruku.

"To má čas. Já už takhle jednou zásnubní prsten věnoval a pak ho zase dostal zpátky. Takže v klidu, nikam nespěchám. Ta svatba je hlavně pro moji ženu, ta ji potřebuje. Ale já už teď říkám, že je moje žena, představuju ji tak a tak to zůstane," odpověděl David, který už byl zasnoubený se svojí expřítelkyní, tenistkou Bárou Strýcovou. ■