Bez partnera ve Varech a sama jela i na dovolenou: Krásná herečka Klára Issová se ale osamělá necítí

Jsou to už čtyři roky, co na zahájení karlovarského filmového festivalu dorazila zamilovaná po boku muže . S přítelem Jakubem jsme ale viděli krásnou herečku Kláru Issovou (42) naposledy na premiéře filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, což už je také nějaký ten pátek. Ale ani bez partnera si osamělá nepřipadá, jak nás ujistila.

Ve Varech si udělala svůj program, takže jsme ji potkali pouze na zahajovacím ceremoniálu. "Byla jsem tam čtyři dny a stihla jsem toho strašně moc, viděla jsem osm docela silných filmů. Chtěla jsem chodit i dřív spát, ale vždycky mě někdo vzal pod křídla," řekla Super.cz s tím, že jestli někomu připadala opuštěná, tak to není pravda. "Kdybych byla nějaká hodně osamělá, tak asi na festival nejedu a nechci se potkat s kamarády a tvůrci," mínila.

Ostatně chystá se na další. V rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, který proběhne od 9. do 15. září ve Zlíně, dostane svoji vlastní hvězdu na chodníku slávy. "Moc se na to těším," svěřila herečka, která pro letošní rok natočila dva filmy. "Jednak Tichý společník, který se, mimochodem, točil kousek od Zlína a už proběhl kiny. A na Slovensku měl premiéru film Známý neznámý, který se bude uvádět i v Čechách. A teď dělám buď konkurzy, nebo obnovuji kontakty," vypočítala.

Stihla i letní dovolenou, i když neplánovanou. "Nejdřív jsem myslela, že nikam nepojedu, tak jsem si říkala, že pojedu do Zlína do zoo, tam jsem se taky chtěla podívat. Ale pak jsem zjistila, že letenky na Korfu, do Řecka, kde jsem nikdy nebyla, jsou za docela příznivé ceny. Tak jsem tam odjela. Bylo to spontánní rozhodnutí na poslední chvíli, půjčila jsem si skútr, vždycky někam zabloudila, ale dobře. Byla to pro mě taková velká svoboda," vyprávěla.

Na dovolenou odjela úplně sama. "Strašně moc jsem chtěla jet s nějakými kamarády, ale nikdo nemohl, protože lidi buď pracují, nebo byli rozlítaní. Tak jsem si řekla, že zase musím jet sama. A musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí, až mě překvapilo, jak skvělé to bylo. Potkala jsem spoustu lidí a člověk se sám neztratí," uzavřela. ■