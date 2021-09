Zpěvačku stálo zmenšení prsou víc než 200 tisíc: Za několik měsíců je měla zpátky

Ilustrační foto Profimedia.cz

Divadelní zpěvačka a tanečnice Bethanie Lyon (24) z Los Angeles se v roce 2019 konečně odhodlala ke zmenšení poprsí. Z velikosti E jí vnady zredukovali na velikost C, se kterou byla spokojená. K její nelibosti měla ale do několika měsíců původní velikost zpátky.

Už tři měsíce po zákroku si Bethanie díky divadelní kostýmům, které nemohla dopnout, začala všímat, že se s jejím poprsím něco děje. Devět měsíců po operaci jí dorostlo do původní velikosti, jak tvrdí.

„Bylo to tak frustrující, upřímně, zlomilo mi to srdce. Po operaci jsem byla tak spokojená s tím, jak moje prsa vypadají,“ svěřila se fanouškům na sociální síti.

„Potom, co jsem si prošla takovou bolestí, jsem se nemohla smířit s tím, že to bylo k ničemu.“

Bethanie začala růst prsa v útlém věku a už ve 14 věděla, že budou větší. „Vždycky jsem se za ně trochu styděla. Lidé mi je neustále komentovali, připadalo mi, že jsou to jediné, co na mně vidí.“

Velké poprsí jí znepříjemňovalo i práci tanečnice. „Vnady byly hrozně těžké a upřímně jsem si při tanci připadala hloupě. Nepadlo mi skoro žádné oblečení.“

Za redukci zaplatila v přepočtu 214 tisíc korun a s financováním jí museli pomoct rodiče. Z operace byla nervózní, ale naštěstí proběhla hladce. Bethanie se ale dlouho zotavovala. Aby vůbec mohla chodit, vstát nebo sedět, musela být pod prášky.

Jak ubíhaly měsíce, prsa jí narostla zpátky. „Od operace nenosím podprsenku, takže nevím, jakou mám teď velikost, ale vypadají skoro stejně jako před zmenšením.“

„Věděla jsem, že hrozí, že narostou zpátky, ale nikdy mě nenapadlo, že se to opravdu stane. Tělo si prostě dělá, co chce, a my s tím nic nenaděláme. Trpím hypotyreózou, onemocněním štítné žlázy, na které musím brát léky. To ovlivňuje moje hormony, to možná bylo příčinou,“ dodala.

Více než dva roky po operaci se Bethanie s větším poprsím smířila a už se za něj nestydí. Stále trpí bolestmi zad a přehodnotila také kariéru tanečnice a zaměřuje se víc na zpěv. Nevylučuje však, že se k operaci uchýlí v budoucnu znovu. ■