Mladší syn Míši Tomešové zatím nemůže do státní školky. Herečka se snaží oddálit očkování, jak jen to půjde

Michaela Tomešová Super.cz

„Dávám dětem jenom to povinné očkování a dala jsem jim to, co nejpozději to šlo. Přijde mi strašně morbidní píchat do tříměsíčního malinkého miminka, takže jsem si počkala co nejdéle,“ svěřila Super.cz herečka. Proti očkování jako takovému ale není. „Rozhodně si myslím, že je to potřeba, obzvlášť tetanus umí udělat u malých dětí obrovskou paseku,“ dodává Míša.

Poslední týden před divadelní premiérou bývá pro herce tím nejnáročnějším a bývá nepsaným pravidlem, že dochází k nejrůznějším zádrhelům či zdravotním komplikacím. Své o tom ví i Míša.

„V Cabaretu máme lehkou akrobacii na houpačkách, kterou jsme velmi dlouho trénovali. Ale jak už jsme byli docela unavení, tak jsem to nedržela svalama ruky, ale zádama a vyhodilo se mi žebro,“ překvapila. Naštěstí premiéra v ohrožení nebyla. „Mám úžasnou fyzioterapeutku, které tímto moc děkuji, že mi ho nahodila zpátky,“ dodává s úsměvem. ■