Po zásnubách má česká topmodelka jasno o svatbě: Bude v Česku a nejdůležitější je dort

Barbora Podzimková a Albert Černý už přemýšlí o podobě svatby.

Albert požádal Báru o ruku během surfování v Kostarice. Na zásadní životní událost se zodpovědně připravil a žádost o ruku nechal zvěčnit i do jejího nového surfu, který nechal přivézt až z Austrálie. Ani na chvíli nepochyboval, že by jeho přítelkyně odmítla.

„Každý kluk doufá, že nakonec řekne ano. Neuvažoval jsem o tom, že by tomu mělo být jinak,“ řekl Super.cz na československém finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look zpěvák. Když se vyslovil, jeho partnerka drahoty nedělala. „Dlouho to netrvalo. Odpověděla jsem hned.“

Svatební přípravy zatím nejsou na pořadu dne, ale k určité dohodě došlo. „Shodli jsme se na tom, že svatbu uspořádáme v Česku kvůli rodině a přátelům. Hodně cestujeme, tak svatba bude doma.“

Pro vítězku světového finále Elite Model Look 2014 prý není ani tak důležitá volba svatebních šatů, ale hodně si dá záležet na výběru dortu. Na svatbě se topmodelka rozhodně nebude omezovat v jídle. „Pro nás je důležitý hlavně dort,“ říká Albert a Bára tuto myšlenku s úsměvem vysvětluje: „Na každé svatbě řeším, jaký mají dort. Víc než o svatebních šatech sním o dortu.“ ■