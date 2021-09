Smutná zpráva pro slečny: Nejobsazovanější mladý český herec je zamilovaný

Oskar Hes Super.cz

Na jevišti stál už jako kluk, když jej tatínek, zesnulý choreograf Richard Hes (†50) obsazoval do muzikálů v Divadle Broadway. Jako dětský herec ale neskončil a filmografii má Oskar Hes ve svých dvaadvaceti bohatou.

"Neplánoval jsem, že bych něco takového dělal, ale nějak se to prostě stalo. Furt jsem šaškoval, až se z toho šaškování stalo herectví," smál se Oskar, který nám vyprávěl, jak vnímal přerod z dětských do dospělých rolí, v nichž ho už znají nejen návštěvníci divadel.

Televizní diváky si získal v minisérii o důlní katastrofě Dukla 61, na obrazovkách se objevil také v Boženě, v kinech pak například v Bábovkách či Zátopkovi. Aktuální filmy Město a Spící město, v nichž hraje zásadní role, budou uvedeny na letošním Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež, který proběhne ve Zlíně od 9. do 15. září, a on tam bude spolu s kolegyní Veronikou Divišovou zastupovat nejtalentovanější současné mladé herce v sekci Young Stars.

Popularitu zatím ale Oskar nijak zásadně nevnímá. "Moc nevyhledávám to, abych se nějak zásadně ukazoval. Nestává se mi běžně, že by za mnou někdo chodil pro autogram nebo selfie. Ale bude to asi tím, že se snažím vyhýbat komerčním projektům a daří se mi jít umělečtější cestou," míní.

Probrali jsme i jeho spolužáky z konzervatoře Jaroslava Ježka, kterou vystudoval. Ti mu prý úspěchy přáli, z devadesáti procent měl ovšem v ročníku dívky, role mu tak závidět nemusely. A co on a děvčata, má nějaká šanci u pohledného mladíka uspět? "Jsem spokojeně zamilovaný a je mi moc dobře," prozradil s tím, že přítelkyně není z branže. ■