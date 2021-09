Představitelka Adiny Mandlové byla na opulentní akci spíš za Marlene Dietrich

Oprášila smoking v pánském stylu. Super.cz

Neměla příliš času na přípravu a náročné ladění outfitu, vlasového stylingu a líčení. Na československé finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro rok 2021 si tedy Kateřina Klausová (29) musela obléct to, co nabízel její šatník. „Začala jsem řešit outfit asi před třemi hodinami. Myslím si, že tato kombinace ale nikdy nic nezkazí,“ poukázala během našeho rozhovoru na dámský smoking vypasovaný do ženských linií.