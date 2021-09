Zapomeňte na elegantní módní ikonu: V téhle roli Jitku Schneiderovou nepoznáte!

Jitka Schneiderová Super.cz

Není plisé jako plisé. Na karlovarském filmovém festivalu vynesla Jitka Schneiderová (48) hned dvoje šaty vytvořené pomocí této techniky, nicméně plisovaná béžová sukně, kterou oblékne v rytmikálu Kouř má do elegance červených koberců hodně daleko.

Na první pohled, a vlastně ani na druhý, jsme Jitku nepoznali. Zdědila totiž roli ušlápnuté Lidušky Běhalové po Evě Holubové (62), ke které patří také paruka a velké brýle. "Je to výborná role a ten kostým, respektive všechny ty kostýmy se mi moc líbí," svěřila Jitka. V naší fotogalerii můžete vidět i to, jak jsou ve stylu 90. let oblečeni její kolegové.

"Retro se vrací, dokonce i některé ty teplákovky a moje plisé, tak si myslím, že by se to divákům mohlo líbit i po vizuální stránce. Sama jsem velkou fanynkou Kouře, viděla jsem ho asi pětkrát a je to pro mě za odměnu," dodala Jitka, která si sice v rámci role nezatančí, ale zpívat bude. ■