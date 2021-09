To je ale Kotě: Prachařova láska Sara Sandeva zdědila filmovou roli Lucie Zedníčkové a takhle jí to sluší

Sara Sandeva Super.cz

Pamatujete si na Kotě? Postavu krásky hrála ve filmu Kouř z 90. let, který se stal legendou, Lucie Zedníčková (52). Režisér Šimon Caban ji nyní uvede v Divadle Na Fidlovačce jako specifický divadelní útvar, rytmikál. A Kotě neboli Andreu, ztvární krásná herečka Sara Sandeva (24).

Byla to pro ni opravdu velká výzva, divadlu se delší dobu nevěnovala kvůli častému cestování, mimo jiné i za bývalým přítelem, s nímž trávila hodně času v Holandsku. "Na konzervatoři jsme sice měli tanec i zpěv, ale musím brát hodiny. Studenti by si měli vážit, že je ve škole mají zadarmo, já za to teď platím," smála se.

Sice má na roli alternaci, ale teď má na zkoušení a hraní času dost, když přesídlila do Prahy, žádný mezinárodní projekt ji momentálně nečeká a i ty v Česku jsou aktuálně hotové.

"Ani ve volném čase nedělám nic jiného než to, že se připravuju na premiéru, která bude 15. září. Mám hlavu jenom v Kouři, učím se texty a choreografii, a až pak se budu věnovat jiným věcem," vysvětlila, že s ní teď žádná velká zábava není. ■