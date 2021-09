Nová představitelka Popelky ukázala figuru v bikinách: O těchto křivkách ještě nedávno pochybovala

Camila Cabello Profimedia.cz

Pár vyfotili před domem v LA, zpěvačka na sobě měla jenom bikiny a síťované kalhoty, které toho moc nezakryly.

Není tajemstvím, že je Camila majitelkou plných křivek, na které je právem hrdá, i když v minulosti o sobě také pochybovala. Mohli za to hlavně hateři, kteří například kritizovali její celulitidu.

„Uvědomila jsem si, že válčit s vlastním tělem už není cool. Normálním lidem také přetéká břicho z legín. Strachovat se neustále o to, jak vypadám, je vyčerpávající,“ přiznala nedávno fanouškům na sociální síti.

Mendes a Cabello jsou spolu od roku 2019 a patří mezi nejžhavější hvězdné páry současnosti. V poslední době se hojně spekuluje o zásnubách, spekulace rozvířila Camila svými šperky. Občas totiž nasadí prsten na onen prst.

„Přísahám, že nevím, na který prst patří zásnubní prsten. Moji rodiče své prsteny ztratili, takže mi to neřekla ani matka. Opravdu to nevím,“ zdůvodňovala v pořadu The Tonight Show s Jimmym Fallonem. ■