Jsem na začátku konce, prohlásila Jitka Sedláčková. Rozhodla se věnovat víc času své lásce a vnučce

Jitka Sedláčková Super.cz

„Začínám žít jako člověk, omezila jsem hraní v divadle. Pochopila jsem to v lockdownu, že je docela prima být někdy večer doma,“ svěřila Super.cz herečka.

Do důchodu se ještě určitě nechystá, jen chce omezit počet představení, která běžně odehraje za měsíc. „Ten začátek konce znamená, že začínám končit s tím, že hraju každý večer a začínám žít. Je to vlastně velmi optimistické. Odnesla jsem si zjištění, že život je krásný a práce není život,“ říká s úsměvem barmanka ze seriálu Polda.

Důvodů ubrat v práci a věnovat se svým blízkým má hned několik. Kromě toho, že je ještě stále čerstvě zamilovaná do Pavla Töpfera, se v červenci stala poprvé babičkou vnučky Avy Marie. „Jsem prostoupena láskou a to vás pudí trávit s těmi bytostmi čas. A já se už o něj nechci v žádném případě připravit,“ usoudila.

V létě se starala o vnučku a s partnerem vyrazili na dovolenou po Evropě. „Bylo to fajn. Jsme ve věku, že nic neřešíme a v podstatě se máme pořád dobře a jenom se smějeme,“ říká herečka. Spokojenost se odráží i na její vizáži, září a moc jí to sluší. Tvrdí, že se tohoto životního období a věku bála kdysi zbytečně. „Musím říct, že je to super a nemusí se nikdo bát. Ten, kdo žil smysluplně, tak se mu to na konci sečte v něco dobrého a je to velký mejdan,“ dodává optimisticky. ■