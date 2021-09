11 let spolu! Dojemné vyznání lásky bývalé hvězdy Primy. Roky se snažili o miminko, vyšlo to, když to nejméně čekali

Martina s Marcusem a jejich synem Foto: Archiv M. Gavriely

Moderátorka Martina Gavriely (42) a muzikant Marcus Tran (36) slaví 11. výročí vztahu. Zasnoubili se, ale nikdy se nevzali. Řadu let se snažili o společného potomka a o to více je Martina vděčná, že když už to vzdali, otěhotněla. Pár má spolu syna Leea, z přechozího manželství má moderátorka dospělé děti Jessicu a Antonia.