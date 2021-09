Předvedla oslnivý dekolt a přiznala novou lásku: Dcera Ondřeje Havelky už není k mání a táhne ji to do Španělska

Rozálie Havelková Super.cz

O novém partnerovi zprvu mlžila. „Léto jsem si moc užila, byla jsem ve Španělsku, surfovala jsem. Zároveň jsem dostala oficiální oznámení o přijetí na vysokou školu a byla jsem u zápisu,“ svěřila Super.cz Rozálie Havelková. Na otázku, zda dovolenou trávila sama, už nového partnera déle neskrývala.

„Můžu to potvrdit, jsem zamilovaná, jinak ani neumím žít. Když nejsem zamilovaná, jako bych nežila. Teď zrovna jsem hodně zamilovaná ve Španělsku, je to tak,“ usmívala se.

Zda dojde i na stěhování do Španělska, nebo ji partner bude následovat do Česka, je zatím ve hvězdách.

„V plánu nic nemám, já celkově moc neplánuju. Stejně tak to bylo i s Cabaretem, který mi spadl do klína a vůbec jsem to nečekala,“ krčila rameny krásná herečka a zpěvačka. „Budeme se navštěvovat. Když budu mít volno, budu lítat do Španělska,“ uzavřela. ■