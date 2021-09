Hana Zagorová (75) slaví životní jubileum. Podívejte se, jak jí to slušelo před 40 lety

Hana Zagorová na archivním snímku z roku 1981 Profimedia.cz

Hanka Zagorová má být na co hrdá – její písničky bodovaly v hitparádách a mnohé z nich se navždy zapsaly do zlatého fondu naší pop music. Sympatickou zpěvačku známe jako usměvavou, pozitivně naladěnou dámu, jí samotné ale přitom do smíchu vždycky nebylo. Řadu let trpí poruchou krvetvorby, která ji připravila i o možnost stát se matkou, ačkoli po dítěti vždycky toužila.

Je to milá holka…

Zpěvačka ale nečelila jen zdravotním problémům. Když v červnu 1989 podepsala petici Několik vět, v níž hnutí Charta 77 požadovalo propuštění politických vězňů a svobodu slova, nesměla až do pádu komunistického režimu veřejně vystupovat. Svůj podpis odmítla odvolat, naopak ho stvrdila slovy: „Nebylo tam nic, s čím by slušný člověk nesouhlasil.“

To, co ale následovalo krátce po jejím podpisu, nikdo nečekal. V červenci 1989 přišel tehdejší komunistický šéf Miloš Jakeš se svým pověstným projevem na Červeném Hrádku, kde ji přímo „vypíchl“: „Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni.

No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok.“ Jakeš chtěl v lidech vyvolat závist a obrátit veřejné mínění proti umělcům, kteří petici podepsali. Jenže nakonec se celá tahle „slavná“ pasáž obrátila proti němu a Hance Zagorové zajistila ještě větší popularitu, než jaké se dosud těšila.

Bludička Julie a další hity

Zpěvaččiným prvním velkým hitem byla Bludička Julie z roku 1969, která se také o rok později objevila i na její premiérové LP desce Bludička. Protože Zagorová měla lehce chraplavý hlas se soulovým zabarvením a texty svých písní podávala i díky své herecké průpravě s velkou přesvědčivostí, pro její hudební projev se vžilo spojení „beatový šanson“.

Její kariéra ale začala nabírat na obrátkách až poté, co se v roce 1969 přestěhovala ze severu Moravy do Prahy. Na počátku 70. let přidala do svého repertoáru další nesmrtelné hity: Já jsem tvá neznámá a Náš dům zní smíchem. O zpěvačku s nevšedním projevem začali projevovat zájem i známí skladatelé – například Karel Svoboda (✝68) pro ni v roce 1971 napsal Gvendolínu a o čtyři roky později píseň Studánko stříbrná. V letech 1972 až 1974 hostovala Zagorová v Divadle Semafor v parodickém představení Kytice Jiřího Suchého (89), ve kterém ztvárnila roli Bludičky.

„Nedělej Zagorku“

V roce 1973 začala spolupracovat s kapelníkem a skladatelem Karlem Vágnerem (79). Její popularita byla naprosto mimořádná a stále stoupala. Tehdy se z ní stala „naše Hanka“, „Hanička Písnička“ nebo Hanička sluníčko“. Dodnes se ale vedou diskuse, kde se vzalo „nedělej Zagorku“, což se říká obvykle člověku, který se vymlouvá a dělá drahoty.

Sama Zagorová tento idiom nevnímá pejorativně. Podle ní se používá, když se někdo upejpá, nebo je plachý. „A já jsem plachá,“ řekla kdysi s tím, že k tomuto idiomu slyšela vhodnější příměr: „Nedělej ofuky.“

S pěveckými partnery

Zpět ke Karlu Vágnerovi, v jehož skupině začala Hanka vystupovat také s pěveckými partnery. S Petrem Rezkem (78) nazpívala například chytlavé písničky Asi, asi a Duhovou vílu, s italským hřebcem Drupim (74) obrovsky zabodovala společným hitem Setkání. Na počátku 80. let ji začali doprovázet Petr Kotvald (62) a Stanislav Hložek (66), přičemž jejich největší společný hit Můj čas asi netřeba připomínat. Dodnes oblíbená je také její píseň Spěchám, kterou publiku představila poprvé v roce 1982.

Přejeme hlavně hodně zdraví!

Jak známo, zpěvačka žije už bezmála třicet let ve spokojeném manželství s operním pěvcem Štefanem Margitou (65) a harmonický vztah by jim mohl leckdo závidět. Také profesně se Hance daří – i po padesáti letech od prvních pěveckých úspěchů její koncerty vyprodávají sály včetně legendární Lucerny. Teď ale do jejích plánů zasáhl covid.

Ačkoli ho zpěvačka prodělala loni, s nepříjemnými zdravotními následky se potýká dodnes. Z tohoto důvodu musela s velkou lítostí zrušit všechny koncerty, které měla naplánované od letošního 5. srpna do 30. října. K narozeninám jí proto přejeme, ať je co nejdřív zase fit, aby se mohla se svými příznivci opět setkávat na koncertních pódiích. Všichni fandové jí drží palce. ■