Tohle jste o Dlouhém Jankovi z Ať žijí duchové! nevěděli: Vyučil se dámským kadeřníkem a během covidu pracoval jako securiťák

Takhle dnes vypadá Jiří Procházka alias Dlouhý Janek Herminapress

„To řemeslo jsem dělal a dělám dodnes, ale už mě to neživí. Je to můj koníček a stále sleduji nové trendy,“ prozradil Super.cz Procházka.

„Stříhal jsem ještě i po revoluci, kdy jsem byl kadeřníkem na volné noze, jako soukromník. Jenže jsem neměl peníze na vlastní salon, nevyšla ani půjčka, takže jsem si v Praze salon nepořídil,“ vysvětluje sympatický muzikant a zvukař.

Dnes stříhá hlavně dobré známé a rodinu. O řemeslo se začal zajímat díky svému otci a starší sestře. „Můj táta jezdil se svými vlasy jako kadeřnický model a vyhrávali s kadeřníkem celosvětové soutěže. Táta měl k tomu hodně blízko, proto šla starší sestra na kadeřnici. Já jsem s tím začal už před nástupem na učňák. Stříhal jsem své spolužáky nůžkami na papír, dodnes na to vzpomínám,“ směje se bývalý dětský herec.

Práce mu rozhodně není cizí. V době pandemie, kdy kapely nevystupovaly a prací zvukaře by se neuživil, si našel brigádu mimo obor. „V 56 letech jsem začal dělat securiťáka u kamaráda. Ještě dodnes mám nějaké směny v Paláci Koruna. Práce se nebojím, ale mohlo by to u nás v Čechách lépe zaplacené,“ dodává. ■