Dámy, máte definitivně smůlu. Pohádkový princ Mirek Šimůnek se bude ženit!

Mirek Šimůnek Super.cz

„Teď se mám skvěle. Mám úžasný vztah, který se bude do budoucna vyvíjet. Jsem nadšený a šťastný. Partnerka mě podporuje ve všem, co dělám,“ svěřil se Super.cz herec. Na dotaz, zda je připravený vlézt do chomoutu, odpověděl jasně. „Ano, a i to ano řeknu partnerce,“ pronesl nadšeně Šimůnek, kterého jsme potkali na křtu nového alba rockové skupiny Melodica.

Právě přítelkyně Alice byla pro Mirka velkou oporou v době, kdy si procházel psychickými problémy a léčil se ze závislosti na prášcích. Společná láska pro něho byla hnacím motorem. „Žádost o ruku ještě neproběhla, ale svatbu už plánujeme, nebude teď hned, měla by být v letních měsících. Prožívám nejšťastnější období v mém životě,“ dodal závěrem představitel pohádkových princů. ■