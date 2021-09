ABBA hlásí návrat! Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid vydají nové album a vystoupí jako hologramy s mladistvou vizáží

ABBA Profimedia.cz

Zároveň v úvodu přenosu poprvé přehráli píseň I Still Have Faith In You a Benny s Björnem poté sami ohlásili příchod nového alba. Deska ABBA Voyage by měla vyjít 5. listopadu. Tu natočili samozřejmě v původním složení. Dámy se v dokumentu objevily na záběrech ze studia a z příprav na jejich virtuální koncert, který proběhne v příštím roce.

Skupina Abba na své dnešní prohlášení lákala na nově vzniklém profilu Abba Voyage, který se na twitteru objevil minulý týden. Skupina skoro 40 let nic nevydala a členové dlouhé roky mluvili o tom, že návrat na scénu nechystají, aby si je lidé pamatovali jako mladé a energické umělce.

V živém přenosu byli pouze Benny s Björnem, kteří uvedli, že Agnetha i Anni-Frid se jistě dívají, ale že oni dva si mediální pozornosti užívají mnohem více. "Na koncertě zahrajeme 22 písní, bude trvat hodinu a půl a určitě zazní i Dancing Queen a další naše nejlepší hity," uvedl Benny Andersson a dodal: "Je to už téměř 40 let, co jsme společně nahrávali ve studiu, ale když jsme se tam znovu sešli, jako by žádný čas neuběhl."

ABBA se proslavila díky soutěži Eurovision Song Contest, kde v roce 1974 zvítězila s písní Waterloo. V roce 1983 kapela oznámila pauzu, která v podstatě trvá dodnes. Fältskog a Lyngstad poté natočily několik sólových desek (každá zvlášť), hudbě se po rozpadu skupiny věnovali i mužští členové. Podíleli se například na vzniku muzikálu Mamma Mia!, jenž názvem odkazuje k jednomu z nejslavnějších hitů ABBY. ■