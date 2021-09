Modelingový debut byl pro mladší dceru Kubelkové mentální výzvou: Doteď se hodně styděla

Nejmladší dcera zvládla výzvu, která ji posílila. Super.cz

K přehlídce pořádané v Karlových Varech, kde si svůj modelingový debut prožila moderátorčina dvanáctiletá dcera Karolína, jsme se vrátili. Vždyť jsme se potkali na soutěži, kde vznikají modelingové naděje.

Před zahájením finále jsme se zajímali o to, jestli se Iva bude dívat na show z pohledu rodiče, který má doma také začínající modelky. „Optikou maminky se dívám na všechno od doby, co jsem se maminkou stala. Člověk těm dívkám mnohem víc rozumí, když má dvě mladé holky doma,“ odpověděla moderátorka.

Zajímali jsme se o to, jaké dojmy měla Ivina nejmladší dcera po své premiéře na mole. „Byla to pro ni velká výzva. Do té doby se na veřejnosti hodně styděla. Pak se ale hecla a byla ráda, že se překonala a že to zvládla. Tím pádem udělala velký krok dopředu. Mentálně ji to posunulo a mohla si říct, že není čeho se bát. Někdy je potřeba do věcí jít, i když se jich člověk bojí. Pak se dostaví dobrý pocit, že to zvládl,“ říká Iva Kubelková. ■