Pamatujete si ji ze zpráv i z receptáře. I díky Přemku Podlahovi si tato charizmatická blondýnka začala plnit svůj sen

Dana Makrlíková provede pořadem Mistři zahrad. Foto: Televize Seznam

Jak vzpomínáte na dobu v Receptáři prima nápadů a spolupráci s legendou Přemkem Podlahou?

Na Přemka vzpomínám moc ráda. Byl to skvělý učitel, vždycky mi říkal, že když chci dělat kvalitní rozhovor, musím znát alespoň 70 % odpovědí. Učil mě také správně moderovat a mluvit, vlastně i díky němu jsem začala realizovat zahrady, a možná také díky němu jsem vytvořila pořad Polopatě. A nyní nově také novinku Televize Seznam Mistři zahrad.

Přemek mě také přesvědčil, abych si po první vysoké škole vystudovala i druhou na České zemědělské univerzitě.

Přečetla jsem si, že jste odmalička milovala zahradničení i kutilství. Co všechno dokážete sama opravit, vyrobit?

Už jako malá holka jsem měla plný pokojíček rostlin, stále jsem něco množila a pěstovala. Vždycky mě to moc bavilo. A co se týká zahrady, tak na ní dokážu skoro všechno. Dokážu smontovat jakýkoliv nábytek a dokážu si poradit s vrtačkou. Myslím si, že toho zvládnu docela dost. V podstatě moc ráda pracuji manuálně jakýmkoliv způsobem. Také ráda šiju, pletu, šiji závěsy a polštářky…

Jste podnikatelkou, máte firmu na realizaci zahrad. Plníte si tím profesní sen?

Když jsem byla v 17 letech ve finále Miss České republiky, tak mi v porotě řekli, že dobře mluvím, že bych měla být moderátorkou. A tak jsem se jí stala. Vrchol moderátorské kariéry byl, že jsem moderovala zpravodajský deník TV Prima společně se Štěpánkou Duchkovou a Martinou Kociánovou. Vždycky jsem si ale říkala, že to není přesně to, co bych chtěla dělat celý život.

A najednou jsem začala dělat zahrady, prostě si mě to samo našlo. Vlastně mě k tomu dovedla Štěpánka Duchková, která jednou přišla s projektem zahrady od nějakého zahradníka. Chtěla poradit, nebyla si tím návrhem úplně jistá a chtěla znát můj názor. Já jsem se na ten návrh podívala, a nakonec jsem celou zahradu udělala Štěpánce já.

Pak začaly chodit poptávky a mě začalo naplňovat to, že z nevzhledného místa udělám kouzelnou oázu zeleně. Že mě to zkrátka baví. A ano, tím jsem si splnila svůj profesní sen.

Jak pandemie zasáhla do vašeho podnikání?

Pandemie do mého podnikání zasáhla velmi výrazně, protože lidi byli doma a chtěli upravovat zahradu. A chtěli to hned teď. Takže já zase musím říct, že poslední rok byl náročný hlavně pracovně. Nevěděla jsem, kam dřív skočit. Poptávek bylo opravdu velmi mnoho.

Jaké zahrady jsou teď moderní?

Trendem jsou zahrady přírodní. Hodně trav, hodně trvalek, zcela se omezily jehličnany, ty už se na zahradách téměř neobjevují. Hodně se používají přírodní materiály – kámen a dřevo. Zahrady jsou vzdušné. Objevují se ovocná zákoutí, jabloně, třešně. Lidé také chtějí znovu pěstovat rybíz, borůvky, maliny. Populární jsou také vyvýšené záhony na rajčata apod.

Setkávám se ale i s tím, že lidé chtějí mít zahradu, jako měly naše babičky. Kouzelnou zahradu, kde pořád něco kvetlo. Lidé si také uvědomují, že zahrada je vlastně druhý obývák. Že na ní chtějí relaxovat, užívat si volné chvíle, takže musí být k odpočinku uzpůsobena. Zahrada zkrátka musí majitelům dělat radost, taková oáza klidu.

Vzpomenete si na nejbizarnější požadavek klienta při realizaci zahrady?

Zvláštních požadavků bývá hodně. Asi nejvíc mě ale vždycky zaskočí požadavek na „bezúdržbovou zahradu“ nebo na zahradu bez hmyzu. Což samozřejmě nejde. Navíc hmyz na zahradu patří.

A ohledně údržby – v podstatě všechno potřebuje péči. Stejně jako se staráme o své auto, tak se musíme starat i o zahradu. Musíme ji milovat. A ona nám to vrátí.

K moderování se nyní vracíte v pořadu Mistři zahrad na Televizi Seznam. O čem bude

a jakou roli v něm máte?

No já jsem úplně od moderace neodešla, vytvořila jsem pořád Polopatě, kde vlastně mám svoji rubriku a pravidelnou reportáž o zahradách. Za nabídku Televize Seznam s pořadem Mistři zahrad jsem moc ráda. O takovém pořadu jsem dlouho snila, měla jsem ten nápad tzv. v šuplíku. Podle mě takový formát u nás prostě chyběl.

V každém díle divák uvidí proměnu jedné zahrady. Také dostane rady, jak třeba může něco udělat na zahradě, jak položit nášlapy nebo trávníkový koberec… Dozví se také něco o rostlinách, co na zahradu ano a co ne, jak se starat o bylinky atd.

V každém díle navštívíme nějakou krásnou inspirativní zahradu, třeba od jiného zahradního architekta. A v každém díle také nebude chybět soutěžní zahrada, kterou do pořadu přihlásili sami diváci. V neposlední řadě tak vyhlásíme mistra zahrad. Tedy nejlepší soutěžní zahradu, o které hlasovali diváci. Myslím si, že je opravdu na co se těšit. ■