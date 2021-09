Bohuš Matuš na ni byl naštvaný víc než Lucka: Prostořeká svědkyně nevěsty na zkoušce Čarodějky konečně promluvila

Monika Sommerová Super.cz

"Možná jsem to řekla špatně nebo to bylo špatně pochopeno. Ale s Luckou jsme si už druhý den volaly a zasmály se tomu. Bohoušek byl naštvaný déle, ale už je to mezi námi také v pořádku, vysvětlili jsme si to," řekla Super.cz Monika, kterou jsme potkali v divadle GoJa Music Hall na generálce velkolepého muzikálu Čarodějka, v němž bude v rámci patnácti exkluzivních představení opět účinkovat.

"Stýkáme se, občas pohlídám i miminko, všechno je v pořádku," ujistila nás. "Jen teď už budu mít o trochu méně času. Je dobře, že mi začíná práce, protože v sobě zase potřebuju najít disciplínu," uzavřela. ■