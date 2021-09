Kvůli covidu prodělal na Čarodějce desítky milionů: Producent Janeček vrací 15 představení, s dalšími počká po volbách

František Janeček Super.cz

V září 2019 uvedl na prkna divadla GoJa Music Hall velkolepý muzikál Čarodějka, odehrálo se půl roku a pak mu do něj osud v podobě covidové pandemie "hodil vidle". František Janeček (77) nyní uvede patnáct exkluzivních představení a nad tím, zda bude pokračovat se svými produkcemi dál, počká raději až do voleb.

"Jsou to bezmála dva roky, co jsme se v divadle potkávali. Zaplať pánbu, covid jsem nedostal, nechal jsem se naočkovat. Ale to přežívání bez činnosti bylo náročné, umrtvující a determinující," svěřil Janeček. "To, že už týden zkoušíme a od 3. září začneme hrát, je jako nádech čerstvého vzduchu. Těšíme se, že nám přijdou poskytnout podporu i diváci. Herci jsou připravení, nemusejí se bát, že by si nepřišli na své," míní.

A co plánuje po Čarodějce? "V následujícím období uvedeme, pokud se tedy zase něco zvláštního nestane, tituly z našeho repertoáru jako je Ples upírů nebo Fantom opery. Ale chceme ještě počkat, abychom něco v září vyhlásili, a pak to zase nemuseli odhlašovat. Počkáme až po volbách, protože kolují různé fámy a vracení vstupného a přesouvání představení není moje nejoblíbenější činnost," svěřil.

Nucenou pauzou opravdu hodně prodělal. "V přesných číslech vám to neřeknu, ale v rámci tržeb jsme někde na mínus 97 procentech, nevydělali ani neutržili jsme nic. Jsou to desítky milionů, o které jsme přišli," konstatoval. ■