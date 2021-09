Odmítl kaskadéra, když měl skočit z okna. Vojtěch Dyk uvedl, že chtěl všechno dělat sám jako Belmondo

Svérázný kantor Marek Vlček alias Vojtěch Dyk Foto: TV Nova

Řídí se vším možným, jen ne pravidly a konvencemi. Školní řád neustále porušuje, ovšem na své gymnaziální studenty nedá dopustit. Profesi pedagoga vnímá jako poslání, takže žákům pomáhá řešit nejen školní problémy, ale i ty soukromé. Kdo by takového kantora nechtěl?

Role učitele fyziky, chemikáře a tělocvikáře v seriálu Pan profesor sedí Vojtovi Dykovi (36) jako ulitá. Svérázný kantor se mu hraje dobře. Ale jak nám přiznal, nemohl by učit fyziku a chemii. „Jsem sportovně založenej. V tělocviku dobrej, ale spočívalo to spíš ve hraní všech možných týmových her. Tělocvikářem bych být asi mohl,“ řekl Super.cz.

A dokázal by ve třídě udržet pořádek, vštěpovat žákům disciplínu, dávat povely, aby třeba právě při tělesné výchově dělali, co je třeba? „To není můj styl, snažil bych se být duchovní kantor. Hm, to jo.“

K jakým sportům vede tři syny, které společně vychovávají s Táňou Dykovou, s níž se oženil v roce 2019? „Oni vedou mě. Momentálně k basketbalu, i když jsem fotbalista, tak teď inklinuju k basketu. Hraju ho s nimi,“ prozradil na Frantu (16) a Cyrila (13), které má herečka z prvního manželství, a na společného osmiletého Lojzíka.

Titulní role v seriálu obnášela i scénu, kdy učitel Marek Vlček vyskočí z okna. Neuvažoval při riskantní akci, kdy musel několik hodin viset ve speciálním postroji, že se nechá zastoupit kaskadérem?

„Ne, rozhodl jsem se, že budu takový Belmondo chudých a pokusím se všechno udělat sám. Je pravda, že pak jsem lehce trpěl, když se scéna natáčela asi šest hodin. Ale nakonec jsem to přežil v pohodě,“ řekl Dyk Super.cz. Herec Jean-Paul Belmondo (✝88) si vždy zakládal na tom, že se ani při těch nejodvážnějších filmových kouscích nenechával zastupovat kaskadéry. ■