Opět se na jevišti svlékne do slipů: Zpěvák musí shodit 6 kilo, aby se na něj prý dalo koukat

Jan Kříž Super.cz

To, že právě se 4 Tenory bude slavit takové úspěchy, před dvěma lety, kdy vokální kvartet vznikl, rozhodně nečekal. "Na začátku to byl velký experiment a řekli jsme si, že spolu budeme zpívat, dokud nás to bude bavit, a hlavně to bude lidi bavit poslouchat. Zatím to funguje všemi směry. Mám dojem, že jsme na turné od doby, kdy jsme vznikli, a jen lockdowny máme jako přestávky," radoval se, když se 4 Tenory přebírali zlatou desku za jejich debutové album.

Stihnout k tomu musí i divadlo. "Počítal jsem, že budeme mít dvanáct nebo třináct obnovených premiér a jednou z nich bude i Horečka sobotní noci. Cožpak, že budu zase tančit, ale zase půjdu do těch legendárních černých slipů. Takže začínám hubnout, mám na to dva měsíce. Potřeboval bych dát dolů tak pět šest kilo, abych měl jistotu, že se vejdu do kostýmu a bude se na mě dát koukat," uzavřel. ■