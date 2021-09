Chtěl podpis Johnnyho Deppa na kytaru za 60 tisíc: Zpěvák popsal, jak to po zásahu Jiřího Bartošky dopadlo

Peter Pecha Foto: archiv P. Pechy

„Po prvním nezdaru na letišti mi volala režisérka Jana Janěková, a ptala se mě, jak jsem na tom s tou kytarou. Nabídla se, že se spojí s panem Bartoškou, jelikož se jako kolegové dlouho znají, a zkusí to domluvit,“ svěřil se nám zpěvák, který vlastní stejnou kytaru jako Johnny Depp.

„Přišlo mi to až absurdní, ale zavolala mu a pak už jen bylo nutné dopravit kytaru do Varů. Kvůli pracovní vytíženosti jsem nemohl, ale postarali se o to moji kamarádi a dopravili ji do Grandhotelu Pupp,“ popsal nám zpěvák.

Následně čekal, zda se celá mise vydaří a hudební nástroj se dostane k Johnnymu Deppovi.

„Povedlo se a jsem nesmírně vděčný všem, kteří mi pomohli, aby se to vše mohlo uskutečnit. Musím říct, že lidi z produkce a organizace festivalu mě informovali o každém kroku, a dokonce pak sami kytaru přivezli do Prahy. Neskutečně si toho vážím a děkuji,“ řekl nám šťastně Peter, který nyní hledá způsob, jak podpis na své kytaře zakonzervovat. ■