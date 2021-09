Britka vystavila svůj chirurgicky zvětšený zadek jen v tangách

Chloe Ferry Profimedia.cz

Co by Chloe Ferry (26) dělala, kdyby nemohla na sociálních sítích ukazovat své vylepšené tělo? A že se na jejím vzhledu už podepsalo několik plastických chirurgů a lékařů z estetických klinik.

Ke svému pozdravu k 26. narozeninám přidala svým fanouškům exkluzivní pohled na její obnažené pozadí. To měla ozdobené jen tangy, která byla dostatečně minimalistická, aby vyniklo to, co má. Práce chirurgů a samozřejmě hodiny ve fitku, které Chloe do svého programu nastálo zařadila.

Hvězdička z reality show Geordie Shore se dočkala téměř sta tisíc lajků. Fanoušků si Ferry cení, vzhledem k tomu, že jí přinášejí peníze. Živí se jako influencerka a díky tomu i založila vlastní značku kosmetiky, oblečení, a dokonce provozuje i salón krásy.

Její aktivity ji velice dobře živí. Dokonce si před pár týdny splnila svůj sen a koupila si obří dům v Newcastlu. Ten má dle Dailymailu cenu 32 milionů korun. ■