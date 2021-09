Ač dostává role milovníků, fešáka z Ulice ženy nelákají. Přesto možná jednou bude rodič

V Ulici jako Mirek zamilovaný do Magdy Foto: TV Nova

Role seriálových krasavců obohatil Daniel Bambas, který se na konci srpna objevil v Ulici. Zámožný Mirek padne do oka Magdě (Veronika Čermák Macková). Zamilují se? A jak to má s láskou fešák, který už okouzloval divačky Ordinace v růžové zahradě nebo Velmi křehkých vztahů?

Jeho postava se nachází ve věku, kdy už by chtěl založit rodinu a usadit se, jde o „klaďase“. „Přeskočí mezi nimi zásadní jiskra. Má nějaké mouchy, bude docházet i k názorovým střetům, jinak bychom neměli o čem hrát, kdyby bylo vše jen zalité sluncem,“ prozradil nám Daniel Bambas (41) o podnikateli, kterého ztvárňuje.

S ním má rozhodně společnou zálibu v cestování. Herec před lety objevil Dánsko a šlo o lásku na první pohled. Pustil se i do učení jejich jazyka. „Tam se snoubí neuvěřitelné kulturní dědictví monarchie s moderním designem, což mě hodně zajímá. A pak mě fascinuje, jak Skandinávci dokážou pečovat o veřejný prostor, jak se o něj starají,“ řekl Super.cz.

Zajímalo nás, jestli by dovedl v Dánsku žít a vydělávat si jako herec. „Představit bych si to dovedl. Přemýšlel jsem, jestli bych dokázal fungovat ve své profesi. Pro mě základ znamená divadlo, které je úzce spjaté s jazykem. Jsem schopen hrát v angličtině a němčině, ale vždycky s přízvukem. Obávám se, že to by úplně nefungovalo.“

Daniel vyrůstal v Českých Budějovicích jako jedináček, oba rodiče se věnovali herectví. Maminka Daniela Bambasová dodnes patří k osobnostem Jihočeského divadla, spolu si zahráli nejen na jevišti, představovala jeho mámu i ve Velmi křehkých vztazích.

Pohledný herec nám prozradil, že v minulosti často čelil otázkám na přítelkyni. To mu nebylo příjemné. Měl štěstí, že doma synův coming out bez problémů přijali, cítil jejich podporu. „Někdy to trvá, rodinu může přiznání orientace i na čas pošramotit. Myslím si, že každý rodič, pokud své dítě miluje, se přes to dříve či později přenese,“ řekl Super.cz.

Postupně se otevřel o své orientaci před kamarády, kolegy v divadle, režiséři ho v pohodě obsazovali do rolí milovníků. „Síla této profese spočívá přece mimo jiné v tom, že herec dokáže přesvědčivě ztvárnit i osudy, které jsou od jeho vlastního na hony vzdálené. To by pak vraha musel hrát vrah.“

Neměl ale chuť ani potřebu řešit to s médii. Upřímně se těší, až se naše společnost dostane do momentu, kdy osobní orientace nebude podstatná. Což už v mnohých zemích vidí. Navíc do budoucna nevylučuje, že rodinu ještě rozšíří.

„Svatba a děti opravdu nejsou jen výsadou heterosexuálních párů, i když je naše legislativa v tomto ohledu stále dost pozadu. Je na člověku, aby si sám v sobě srovnal, do jaké míry se chce otevřít.“ ■