Půvabná lékařka se nechala svést fešákem Dykem. Ani s nahotou neměla problém a jaký má názor na nevěru?

Kristýna a Vojta jako dokonalý pár, jen na obrazovce a jen na chvíli. Foto: Archiv TV Nova

Pět let jsme ji vídali coby Theu v seriálu Ulice, kterému vděčí za popularitu. Od té doby vytvořila nejrůznější filmové i televizní role a loni v červenci se stala maminkou syna. Žije v rodném Rožnově pod Radhoštěm a do Prahy dojíždí za prací.

Kristýnu Podzimkovou (36) bude svádět coby lékařku gymnaziální učitel Marek v seriálu Pan Profesor. Kouzlu jeho představitele Vojty Dyka (36) nepodlehla poprvé. Pochopitelně na obrazovce. Lechtivější zkušenost už mají za sebou v jednom z dílů Soukromých pastí, kde hrál fotografa, ona jeho přítelkyni, jejíž akty fotil.

Vypadá to, že se Kristýna před kamerou nestydí. „Nemám s tím problém. Nesvléknu se na povel, ale nahotu vnímám jako součást profese. A tělo je hercův nástroj. Když jdu do nějakého projektu, jsem obeznámená, že se v tom něco takového stane. Dopředu se s tím poperu a vyrovnám,“ řekla Super.cz.

Její partner, s nímž má ročního synka, nepůsobí v oboru. Takže se o tom vždycky věcně pobaví, pokaždé mu vysvětlí okolnosti, nemá prý důvod žárlit. Léta se znali z folklórního souboru, tancovali spolu, on soubor dosud vede.

Herečka se už stala i součástí filmového milostného trojúhelníku coby milenka. Jaký má názor na nevěru? „Myslím si, že je všudypřítomná, zároveň se všichni tváří, že neexistuje. Jedno velké společenské tabu. Když se provalí, všichni jsou padouši.“

Díky seriálu Ulice, z něhož odešla na vlastní žádost, poznala při vánočním večírku scenáristu Matěje Podzimka (40). Za něho se ve čtyřiadvaceti provdala. Po devíti letech následoval rozvod. „Na manželství jsem nezanevřela, s exmanželem máme dobrý vztah, žádnou zášť necítíme. Kamarádíme se, i když lidé říkají, že to neexistuje,“ přiznala nám.

Kristýna se nijak netají tím, že si pečlivě chrání soukromí, není z těch, kteří zveřejňují fotky, co si dali k obědu, dítěte či sebe v prádle. „Nějak jsem se do této doby nenarodila. Prostě mě to nebaví. Vždyť spousta lidí tráví život na počítači. Je na každém, aby to dokázal korigovat. Ale uznávám, že v případě potřeby náhlé pomoci, jsou užitečné,“ řekla Super.cz. ■