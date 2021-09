Krásnou operní divu čeká koncert se španělskou hvězdou: Zdobit ji budou šperky za milion

Štěpánka Pučálková Michaela Feuereislová

Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková (35) sice léta žila za hranicemi, dnes už je ale jejím domovem opět Praha. Z metropole pak pravidelně pendluje do Drážďan, kde je v angažmá. Nyní ji po létě čeká nová sezóna, která snad bude nabitější než ta předešlá.

„Poslední představení v předešlé covidové sezóně jsem měla 11. července. Pár týdnů jsem strávila se svou rodinou v Praze, snažila se zdokonalit v golfu, ale i tak mě to pomalu táhlo do mého milovaného Salcburku, kde jsem několik měsíců nebyla. Užila jsem si to opět jako každé léto. Kamarádi, salcburský hudební festival, jezera a hory. Ač již v Salcburku nežiji, stále ho tak nějak považuji za svůj druhý domov,“ svěřila se Super.cz půvabná operní pěvkyně, která před lety koketovala s kariérou modelky.

Nakonec dala přehlídkovým molům vale a plně se začala věnovat hudbě. „Během léta jsem se také samozřejmě intenzivně věnovala přípravě na nadcházející divadelní sezónu a na koncert v Českém Krumlově s Plácidem Domingem, na který se velmi těším,“ řekla Štěpánka. „Nová sezóna se již rozjíždí a všichni se snaží dohonit odložené nebo zrušené koncerty. Bohužel je nemožné vměstnat rok a půl do jednoho nebo dvou měsíců, proto jsem kvůli angažmá v Semperoper byla nucena některé projekty zrušit, bohužel je nebylo možné z časového hlediska realizovat,“ dodala Štěpánka, která přípravu na velký koncert nepodcenila.

Pro tuto příležitost si zapůjčila luxusní šperky. „Zapůjčila jsem si nádherné šperky z bílého zlata, poseté diamanty a opály za necelý milion korun. O to více si vážím důvěry, kterou mi klenotnictví svěřilo. Na všechny své akce si šaty a šperky nepůjčuji. Na menší vystoupení většinou mívám svoje,“ prozradila Pučálková s tím, že šperky jí na koncert přiveze bezpečnostní agentura přímo na místo a těsně před výstupem jí je osobně nasadí. „Není to nějaká rozmazlenost, ale spíše opatrnost, jak ze strany klenotnictví, tak mé,“ dodala Štěpánka ke koncertu, který má 4. září.



