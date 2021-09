„A kruci! Wow!“ Dwayne Johnson nevěřil vlastním očím, v Alabamě žije jeho dvojník. Ta podoba je neuvěřitelná

Dwayne Johnson má v Alabamě dvojníka. Profimedia.cz

Kancelář šerifa v Morgan County v Alabamě před pár dny sdílela fotku poručíka Erica Fieldse. Na snímku pózoval se zaměstnancem místního obchodu, který si přál potkat se s mužem, o němž všichni lidé říkají, že vypadá jako The Rock, Dwayne Johnson (49). Nelhali.

Fields opravdu jako by slavnému herci z oka vypadl, jeho snímek se ostatně dostal až k Johnsonovi, který podobnost také okomentoval.

„A kruci! Wow! Ten chlapík vlevo je mnohem víc cool. Opatruj se, brácho a díky za to, co děláš. Jednou si spolu dáme tequilu a ty mi řekneš všechny historky o Rockovi, protože je mi jasné, že jich máš spoustu,“ reagoval herec na sociální síti. Vlevo byl samozřejmě Fields.

Podoby s hercem si je Eric vědom, už léta mu ji lidé připomínají.

„Říkají mi, že jsem jako potomek The Rocka a Vina Diesela. Je to zábavné, lichotí mi to. Myslím, že jsem mohl dopadnout hůř,“ řekl muž webu AL.com. ■